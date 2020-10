Giuseppe Conte: si va verso il lockdown?

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte su un eventuale prossimo lockdown a Natale ha risposto con una formula che rivela il livello di allarme e non esclude nulla. "Io non faccio previsioni. Io faccio previsioni sulle misure più idonee, adeguate e sostenibili per prevenirlo", ha spiegato. Conte chiede "senso di responsabilità", più volte ripete "dipende dai cittadini" e avverte: "È una partita in cui vinciamo o perdiamo tutti". Il premier pensa anche ad una nuova strategia sulle zone rosse: "Forse più che le Regioni dobbiamo chiudere temporaneamente determinate aree, se si generalizza si crea più danno che beneficio", ha precisato durante le riunioni.