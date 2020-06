Governo, ecco quanto vale il partito di Conte: cifra choc

Ilvo Diamanti su repubblica scrive che: "un recente sondaggio, condotto da Youtrend per Sky, rileva che se Conte si presentasse con una lista propria, otterrebbe oltre il 14% dei voti. Non poco, ma neppure molto. Non abbastanza per garantirsi uno spazio reale e determinante, in prospettiva. Come lasciano presagire le esperienze più (o meno) recenti di partiti personali".