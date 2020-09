Governo, parla Bettini. Rimpasto? "Serve rafforzamento e...."

"Il rimpasto? Noi chiediamo unrafforzamento politico del governo, serve un governo più unito cheabbiamo una visione comune altrimenti non saremo più il punto diriferimento che siamo stati in questi mesi". Lo dice Goffredo Bettinia Radio24."Sui nomi vedrà Conte", aggiunge e quanto a Nicola Zingaretti "ha giàdetto che non ha intenzione di entrare. Resta segretario del Pd epresidente della Regione Lazio, mi pare abbiamo già parecchio lavoroda svolgere".