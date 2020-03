In Vaticano, rivela Dagospia, erano preoccupati da tempo e non solo per i possibili sviluppi della situazione sanitaria nella città leonina ma anche per quella di tutto il belpaese. Perché le informazioni che da giorni giungono oltretevere da parte della potentissima sanità cattolica (fonte ovviamente molto bene informata su quanto accade in Italia in materia sanitaria) non sono affatto rassicuranti. Tanto che sono in molti a giurare che dietro l'intervento del Capo dello Stato di ieri ci sia stato proprio lo zampino del Vaticano, sempre più preoccupato dall'incedere inarrestabile del coronavirus.

"Il Vaticano chiede una voce sola e si fida più di Mattarella che di Conte" spiegano oltretevere tanto da arrivare, per l'appunto, ad auspicare l'intervento del Capo dello Stato (inizialmente titubante) in merito all'emergenza coronavirus. Intervento puntualmente avvenuto ieri. "Conte ormai si muove solo in una logica di comunicazione, come se si fosse sempre in un grande fratello perenne". Ma "un conto è la politica, un conto è la comunicazione" fanno notare dal Vaticano. Il governo dovrebbe pensare meno all'apparenza e più alla sostanza delle cose.

Insomma, da tempo oltretevere si auspica un ruolo più forte del Capo dello Stato perché è sempre più in ribasso la fiducia nei confronti di Giuseppe Conte e soprattutto nei confronti del ministro della Sanità Speranza, esponente di Leu. In Vaticano sospettano che la situazione possa essere ben peggiore di quanto non venga rappresentata. E non è escluso, rivelano fonti molto bene informate a Dagospia, che oltre all'Angelus via web si possa arrivare addirittura all'annullamento dell'udienza generale del mercoledì.

Intanto, nei giorni scorso anche il Papa, in seguito a una leggera influenza, avrebbe effettuato il tampone - secondo quanto riportato da un quotidiano romano - e sarebbe risultato negativo. Ma la notizia non era stata confermata nè smentita dal Vaticano. Anche se, fonti molto autorevoli, confermano a Dagospia che "il tampone è stato effettuato". Ad ogni modo, chi ha visto Papa Francesco nelle ultime ore spiega che sta decisamente meglio rispetto agli ultimi giorni.