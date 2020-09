Palazzi & potere

Sabato, 26 settembre 2020 - 13:28:00 "La dignità di una persona non è aspettare un reddito in fila all'INPS" Barbara Palombelli a Stasera Italia: "La dignità di una persona consiste nell'uscire di casa e andare a lavorare più che aspettare un reddito in fila all'INPS"

"Bisogna trovare lavoro". Barbara Palombelli non le manda a dire Stasera Italia: "C'è una filosofia che ci vorrebbe tutti a casa con un sussidio", sottolinea la conduttrice a proposito del Reddito di cittadinanza, bandiera pentastellata per eccellenza. "Sì, prendiamo questi fondi, prendiamo questi prestiti - prosegue la Palombelli - ma dovremmo darli a persone che fanno dei lavori anche perché la dignità di una persona consiste nell'uscire di casa e andare a lavorare più che aspettare un reddito o un sussidio in fila all'Inps".