M5s, Giuseppe Conte in lizza per la leadership del Movimento?

Non solo Luigi Di Maio. In lizza per la leadership del Movimento 5 Stelle ci potrebbe essere anche lui: Giuseppe Conte. I rumors aleggiano tra i grillini. "Perché No? Sarebbe comunque meglio di Crimi" dicono secondo un retroscena del Foglio. Lo stesso Luigi Di Maio, a ridosso del vertice sul Recovery Fund con cui il premier ha portato a casa 208 miliardi di euro, aveva chiosato: "Da parte mia, sarei molto felice se scegliesse di iscriversi al Movimento. Sarebbe una grande risorsa in più su cui contare". Eppure su questo endorsement c'è chi ci vede un po' di malizia: "Lo vuole sfidare agli Stati Generali e farsi eleggere dagli attivisti, battendolo", o ancora: "Cerca di coinvolgerlo per isolare Di Battista e i suoi".