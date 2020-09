M5s, Luigi Di Maio: "Ci serve un leader forte"

Il Movimento 5 Stelle ha estremo bisogno di una leadership forte”. Così Luigi Di Maio si è espresso a margine del forum Ambrosetti riguardo alla necessità dei grillini di convergere su una figura in grado di restituire fiducia agli elettori del Movimento, che rispetto alle elezioni politiche del 2018 ha dilapidato circa la metà dei voti. “A livello parlamentare si è aperto un dibattito - ha aggiunto il ministro degli Esteri - il sostegno a Vito Crimi è totale, questa non è una critica alla sua persona, ma è arrivato il momento di darsi una leadership legittimata, votata e in grado di affrontare le sfide del governo della settima potenza mondiale”. Parole che possono essere interpretate come un tentativo di riprendersi il Movimento, cosa che Di Maio non ha mai davvero nascosto di voler fare.