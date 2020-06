M5S-Venezuela, i dubbi dei servizi segreti

La priorità dei servizi segreti italiani è stabilire se l’Italia sia finita al centro di una trama che ha come obiettivo quello di minare la tenuta del governo presieduto da Giuseppe Conte. Lo scrive il Corriere della Sera in merito al presunto finanziamento da 3,5 milioni che il M5S avrebbe ricevuto dal regime chavista nel 2010. L’inchiesta condotta dal quotidiano spagnolo Abc si basa soprattutto su un documento attribuito alla direzione dell’intelligence militare venezuelana, che alimenta diversi interrogativi su tempistica e modalità di diffusione.

Il sospetto del Corsera è che possa trattarsi di un attacco per screditare i grillini in un momento già delicato e quindi per mettere in difficoltà il governo, visto che il M5S è la principale forza politica che lo sostiene. “Proprio per questo l’intelligence si è attivata subito dopo la pubblicazione dell’articolo per ricostruzione ogni passaggio e valutare se quanto accaduto ieri rientri in realtà in un vero e proprio attacco agli interessi nazionali”.