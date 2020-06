Magistratura: l'Anm vuole l'espulsione di Palamara?

Luca Palamara è stato sospeso dal Csm in via cautelare dalle funzioni e dallo stipendio, ora rischia l’espulsione dall’Anm. Sarebbe un evento clamoroso, dato che nessun ex presidente è mai stato estromesso dal sindacato delle toghe. Il pm di Roma lo ha guidato per quattro anni, dal 2008 al 2012: stando alle indiscrezioni del Corriere della Sera, il collegio dei probiviri ha proposto l’estromissione dall’Anm dell’ex leader per violazione del codice etico, in seguito ai fatti scoperti un anno fa dall’inchiesta della procura di Perugia, che accusa Palamara di corruzione.