Mario Draghi, Covid e lockdown di fatto. Rispetto a Conte cambia poco

Nel giorno in cui l'Italia sembra tornare a un anno fa, a quel lockdown che ci precipitò in un incubo non ancora finito (da lunedì tutto il Paese, tranne la Sardegna, si colora di arancione o di rosso), Mario Draghi prova a dare un messaggio di speranza, scrive Liberoquotidiano.it (https://www.liberoquotidiano.it/news/italia/26520625/mario-draghi-covid-lockdown-fatto-regioni-zona-rossa-pasqua-blindata.html). A dire che no, non è come un anno fa. Si vede la luce in fondo al tunnel. E si chiama vaccino. Così, dal centro per le immunizzazioni di Fiumicino, mentre si prepara ad annunciare misure che sconvolgeranno la vita di milioni di italiani (9 studenti su 10 faranno didattica a distanza, per dire), il premier ringrazia i ragazzi che lavorano in questo posto perché lo hanno reso, dice, «un luogo di speranza». Vedendovi, «si capisce che ne usciremo e ne usciremo grazie a voi». Ecco, allora, che, subito dopo, Draghi ammette che «ci troviamo purtroppo davanti a una nuova ondata di contagi».