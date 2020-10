Massimo Giletti avvistato con Buzzi: cosa bolle in pentola?

E' stato sorpreso, da un inviato della trasmissione de La 7 "Non e' l'Arena", fuori casa col cellulare in mano. Una violazione degli obblighi imposti dal giudice che gli aveva concesso i domiciliari per motivi di salute costata il carcere a Gino Bontempo, accusato dalla Procura di Messina diretta dal procuratore Maurizio de Lucia di essere a capo della famiglia mafiosa dei Batanesi. I pm hanno chiesto e ottenuto dal gip l'inasprimento della misura cautelare imposta al presunto boss accusato, oltre che di mafia, di essere tra gli ideatori di una truffa milionaria all'Ue sui contributi agricoli messa a segno dal clan.

Intanto, il conduttore di Non è l'Arena Massimo Giletti, è stato avvistato a Roma dalle parti di piazza Caprera in compagnia di Salvatore Buzzi. Cosa bolle in pentola? Nuovi scoop in arrivo? E chissà che dopo Buzzi, Giletti non vada ad incontrare anche Carminati.