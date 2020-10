Matteo Bassetti a L'aria che tira: "Dpcm sbagliato"

In collegamento con L'Aria che tira su La7, oggi condotto da David Parenzo, l'infettivologo direttore della clinica di malattie infettive del San Martino di Genova boccia senza mezzi termini il Dpcm firmato dal premier Giuseppe Conte, che prevede il coprifuoco alle 18 per ristoranti e bar e la chiusura totale di cinema, teatri, piscine e palestre fino al 24 novembre. "Quando si prende una decisione bisogna attendere che questa funzioni, dopo pochi giorni dopo è arrivato un altro Dpcm - contesta Bassetti, riferendosi al precedente decreto d'emergenza del governo di fatto superato dagli eventi e stracciato in poche ore -. È evidente che non sarà sufficiente, dovevamo agire su quelle che sono le categorie oggi più colpite da quest'infezione, che sono gli anziani e i fragili. Se noi non mettiamo in sicurezza queste due categorie è inutile che chiudiamo i ristoranti". Anche a costo, spiegava nei giorni scorsi Bassetti, di prevedere un "lockdown mirato" e isolare in casa proprio gli anziani e i più esposti al contagio.