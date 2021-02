Matteo Salvini ai fedelissimi: "Se me lo chiedono, pronto a fare il ministro"

Matteo Salvini è arrabbiato dai tanti no che arrivano dagli altri partiti sulla Lega nel governo di Mario Draghi. Non cercherà neanche di fare il ministro, a patto che non entrino nemmeno gli altri capi di partito. "La partita me la gioco, non sto in panchina a guardare e criticare se qualcosa non funziona. Se mi venisse chiesto di dare il mio contributo per quelle che sono le mie competenze, non mi tirerei indietro", ha risposto sulla possibilità che gli venisse chiesto di fare il ministro.