Matteo Salvini contro Attilio Fontana: "Tocca a noi portare la croce?"

"Nessuno stop, ho chiesto solo coordinazione". L'ordinanza del governatore della Lombardia Attilio Fontana che fissa il coprifuoco in Lombardia è stata firmata, e Matteo Salvini ha voluto correggere un retroscena circolato nelle ultime ore secondo cui sarebbe stato un suo intervento a "congelare" la decisione del governatore leghista. "Io non mi permetto di intervenire nel lavoro di governatori e sindaci. Semplicemente da segretario della Lega e coordinatore dell’opposizione ho chiesto maggiore coordinazione. Se poi se ci sono dati scientifici faccio un passo indietro. Da milanese e lombardo chiedo che se ci sono allarmi alla vista si intervenga con la necessaria durezza. Comunque il dubbio su un coprifuoco notturno non è solo mio".