Anche Pier Ferdinando Casini positivo al coronavirus. Lo ha rivelato in diretta a L'aria che tira, il programma di Myrta Merlino in onda su La7, nella puntata di oggi, venerdì 12 febbraio. "Ho scoperto di avere il Covid - ha spiegato -. Un po' di tosse fastidiosa ma la mente è lucida", ha sottolineato. Insomma, positivo e non asintomatico, ma niente di grave o preoccupante, stando almeno alle sue parole.