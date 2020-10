Rai in crisi di ascolti? Perdono Agorà e Uno Mattina ma crescono i Tg

Gruppo Rai in calo di share nonostante i mesi del lockdown e la maggiore platea televisiva da marzo a maggio. In Rai vanno bene i Tg; a ottobre il Tg1 e il Tg3 diretto da Mario Orfeo totalizzano quasi tre punti di share in più: in rialzo anche il Tg2 di Gennaro Sangiuliano (+201mila telespettatori alle 13 e + 404mila alle 20.30). Raiuno soffre nel day time con i nuovi programmi: E’ sempre mezzogiorno della Clerici e Oggi è un altro giorno della Bortone. Si salva grazie al Paradiso delle signore che macina numero record (con punte del 20%) che però la gestione Salini voleva chiudere. Bene la fiction e Ballando con le stelle. Male il sabato pomeriggio Liorni battuto da Verissimo, bene la domenica la staffetta Venier-Fialdini contro Day Dreamer e D’Urso. Uno Mattina rischia di perdere la leadership della fascia mattutina: la rivoluzione silenziosa degli ultimi mesi (con l'arrivo di cinque coordinatori, uno per puntata più un coordinatore generale del programma) sembra non pagare. Gli ascolti sono in calo, il programma è insidiato da Mattino Cinque.

Raidue si difende nel daytime grazie a Tour de France prima e Giro d’Italia ora ma sconta nel prime time il flop del talk “Seconda linea”. Buon risultato del varietà “Un’ora sola ti vorrei” con Enrico Brignano e “Boss in incognito” con Max Giusti.

Raitre gode del ritorno di Fabio Fazio con Che tempo che fa al 9 per cento ma paga un pessimo day time: in calo Agorà (anche se ci sono segni di miglioramento) Elisir, Mi manda Raitre. E nel week end male Tv talk (sempre più autoreferenziale). Frontiere del direttore-conduttore Franco Di Mare si attesta intorno 4 per cento.