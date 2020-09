Rai, si comincia a discutere del post Salini. Mentre a La7...

La Rai deve avere un ruolo nella rete unica. E' quanto ha deciso l'ultimo Cda di viale Mazzini che, riunitosi sotto la presidenza di Marcello Foa alla presenza dell'amministratore delegato Fabrizio Salini, ha dato mandato all'unanimita' allo stesso Salini di chiedere di partecipare a iniziative e tavoli, in particolare della componente pubblica, sulla Rete unica. Il servizio pubblico rivendica un ruolo a garanzia della neutralita' della rete e dello sviluppo delle infrastrutture. Intanto però si continua a parlare anche del futuro degli stessi vertici Rai, in particolare dell'amministratore delegato Fabrizio Salini. Ormai mancano solo nove mesi al termine del mandato e nelle segreterie dei partiti cominciano a circolare i nomi per il futuro di viale Mazzini. In particolare, si dice che l'attuale Ad potrebbe rimanere in viale mazzini a capo di Rai Cinema oppure di Rai fiction, posizione tutt'ora vacante dopo la fuoriuscita della Andreatta. Qualcuno starebbe pensando anche ad uno scambio tra Salini e Del Brocco con quest'ultimo nuovo Ad. Ma tra i nomi per i vertici futuri di mamma Rai cominciano a circolare anche quelli di Andrea Salerno attualmente a LA7 e di Andrea Castellari di Viacom.

Novità per i programmi: a quanto si apprende saranno Roberto Vicaretti e Francesca Romana Elisei i conduttori di Titolo 5 su RaiTre, programma fortemente voluto dal direttore di rete Franco di Mare

A LA7 intanto quest’anno di diMartedì, il programma condotto con successo da Giovanni Floris, avrà uno studio nuovo e innovativo, senza pubblico, “avvolto” da grandi schermi, ideato per dare ancora più centralità all’approfondimento dei temi attraverso i volti, le interviste, i dibattiti con i protagonisti della politica, dell’informazione, dell’economia, della scienza e della medicina.

Nel 1961 Umberto Eco pubblicava il suo saggio “Fenomenologia di Mike Bongiorno”. Sono passati quasi 60 anni e su MICROMEGA è uscito FENOMENOLOGIA DI PIERLUIGI DIACO, di Flavio De Bernardinis. Una critica? Un attacco? Uno sfottò? Non più di quello che fece Umberto Eco nel 1961 e che contribuì al successo del presentatore.Per la cronaca Mike non fu subito contento dell’attenzione che gli veniva rivolta da un grande semiologo, ma essendo tutt’altro che sprovveduto, non ci mise molto a rendersi conto che quella che poteva sembrare la critica di un intellettuale verso un conduttore tanto simile al suo pubblico da provocarne l’identificazione con sé, era in realtà una vera e propria consacrazione, la trasformazione di un uomo guardato dall’alto in basso in un autentico mito. In tempi diversi, con motivazioni differenti, lo stesso capita a Diaco il cui Ego, per l’autore del saggio evidentemente smisurato, diventa il motore di ogni attività e di ogni movimento del conduttore. Insomma, anche MICROMEGA fa un assist a un conduttore nobilitando nel criticarla la sua stessa essenza.

Purtroppo però per un falso allarme, cioè una collaboratrice dapprima risultata positiva a un tampone ma poi risultata negativa a tutti i successivi esami compreso un ultimo super tampone molecolare, "Io e te" è finita con una settimana di anticipo senza che il suo conduttore e lo staff potessero salutare e ringraziare Il pubblico.

Mariella Venditti da quest’anno curerà Fuoritg un programma di approfondimento del Tg3 condotto da Maria Rosaria de Medici. Il programma si occuperà di tutti i temi di attualità con inchieste sul sociale, ambiente, economia e cronaca e con ospiti in diretta a cominciare dai ministri ed esperti per finire con i rappresentanti delle varie categorie. Il programma va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 12.25 alle 12.45 e può vantare un ascolto medio 1 milione gli spettatori. Successo dovuto al fatto che l’obiettivo è informare senza polemizzare ma cercando sempre soluzioni ai problemi. Interessante anche la parte social: il programma interagisce in diretta attraverso Facebook con domande e risposte subito in studio.