Rai, Zingaretti sbatte la porta e minaccia di non andare più a Rai Tre

Sarà un cda importante quello di domani a viale mazzini. Fabrizio Salini, amministratore delegato della Rai, parlerà al consiglio di amministrazione anche del futuro di RaiSport, Rai Storia e Rai 5. L’ipotesi, sarebbe essenzialmente quella di trasferire su RaiPlay il canale sportivo e accorpare Rai Storia con Rai 5 la rete dedicata alla storia dell’arte. D'altra parte, i conti Rai non promettono nulla di buono. L’indebitamento totale è arrivato a 275,9 milioni. Per i conti del 2020, invece, si prevede un rosso di 45 milioni, che potrebbe arrivare addirittura fino a 120 nel 2021. Ma le questioni sul tavolo del Cda saranno anche altre a cominciare dai palinsesti del prossimo inverno. Sono attese grosse novità a cominciare dal ritorno in Tv di Pieluigi Diaco, campione di ascolti su Rai Uno la scorsa estate. Lo farà su un'altra rete, sul 2, con un programma che dovrebbe chiamarsi 'Il bianco e il nero' (ma il nome al momento è provvisorio). Un programma se possibile, ancora più intimista dei precedenti e che andrà in onda la seconda serata del martedì. Ma i prossimi palinsesti vedranno anche il ritorno della coppia Giuli-Fagnani, dopo la sfortunata esperienza di Seconda Linea. Lo faranno con un programma ciascuno. Giuli con "Oltre la linea" programma di attualità in seconda serata di 8 puntate (anche se fonti vicine al conduttore fanno sapere che non c'è ancora nulla di definito) mentre Francesca Fagnani dovrebbe riproporre "Belve" (ancora non si sa però se se sarà questo il titolo definitivo) programma che l'ha resa celebre sul "Nove". Rimane anche in piedi l'idea di un programma di informazione in prima serata il giovedì su Rai due ma non sarà facile trovare i nomi per la conduzione. Inoltre, per la prima volta in prima serata su Rai Due arriveranno i documentari (ben 12 puntate curate dalla Rai Doc di Dulio Gianmaria): la sfida a Piero e Alberto Angela è lanciata. In Cda, inoltre, come già anticipato da queste pagine nelle scorse settimane, arriverà anche la nomina del nuovo direttore di Isoradio Angela Mariella (il Cv è arrivato questa mattina ai consiglieri) molto stimata dalle parti della Lega (con i due consiglieri Borioni e Laganà, a quanto si apprende, pronti a dire "no" alla nomina).

Nel frattempo, si addensano nuvoloni si Rai Tre. Come si sa, il Nazareno è molto critico sulla gestione Salini. Il Segretario Zingaretti lo ripete spesso: "Non vediamo l'ora che scada, questa Rai non è all'altezza", bloccando di fatto qualsiasi discussione su una eventuale proroga dell'Ad. Ma ora si apre un nuovo fronte del Pd con Viale Mazzini. Ai Dem non sono piaciute assolutamente le nomine delle vicedirezioni a RaiTre. Così come non piace la gestione dei nuovi programmi. "Una rete in caduta verticale, soprattutto i nuovi programmi". Ecco allora che il Segretario del Pd si tiene lontano dalla RaiTre, frequentando ogni tanto solo le trasmissioni che già c'erano (Fazio e l'Annunziata). "Ma se continua così, non ha senso andare neanche in quelle", dicono amareggiati dal Nazareno.

Ps, non dite a Beppe Grillo che in questo momento la Rai, dopo il rientro in Italia di Giovanna Botteri, non ha nessun corrispondente dalla Cina...

A proposito di Giovanna Botteri: condurrà gli Speciali del Tg3 sulle elezioni americane. Una vera e propria rivincita dopo che Salini e Foa l’avevano sostituita come corrispondente da New York...