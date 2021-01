Renzi da Mattarella dice "no" a Conte; retroscena dal Quirinale

E' stato Conte a chiamare Matteo Renzi. "Renzi", rivelano fonti vicinissime al leader toscano: "gli ha spiegato di non avere problemi personali ma enormi questioni politiche con lui. E come detto a Mattarella "noi non siamo disponibili a incarico a Conte". Insomma, a quanto si apprende Matteo Renzi avrebbe detto no al Conte Ter. Prima di tutto, avrebbe chiarito il toscano, c’è da chiarire politicamente se c’è una maggioranza. Nel caso non ci sia a noi va bene anche governo del presidente. Insomma, No a incarico a Conte, si a un mandato esplorativo (ma non al premier dimissionario).