Roberto Maroni, previsione sulle regionali:"Finiranno 5-1 per il centrodestra"

I sondaggi sulle elezioni regionali del prossimo 20 e 21 settembre prevedono un 4-2 a favore del centrodestra che sarebbe l’ennesimo colpo durissimo ai giallorossi, e in particolare al Pd che si sta svendendo in tutti i modi possibili pur di non far vincere gli avversari, scrive Liberoquotidiano.it. Roberto Maroni è però ancora più ottimista dei sondaggi: “Direi che la Puglia e le Marche sono quelle in cui potrebbe esserci la vittoria, io penso che finirà per un 5-1 per noi”. Quindi l’ex governatore della Lombardia ritiene possibile anche un trionfo in Toscana, dove in realtà la sfida si preannuncia molto difficile: un po’ come in Emilia Romagna, che però era ben amministrata da Stefano Bonaccini e questo ha fatto la differenza per la sua conferma. Stavolta la regione rossa può cadere, anche se Susanna Ceccardi ha diversi punti da recuperare ad Eugenio Giani.