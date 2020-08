Palazzi & potere

Venerdì, 14 agosto 2020 - 18:06:00 Roma, Zingaretti non molla: "Non sosterremo mai la candidatura della Raggi"

“Non capisco il polverone alzato dalla non notizia della ricandidatura di Raggi ad un secondo mandato da sindaco di Roma. Noi non la sosterremo mai perché credo siano stati 5 anni drammatici per la capitale e occorre ora dare voce alla città”. Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, nella conferenza stampa ad Orbetello per sostenere il candidato alle Regionali Eugenio Giani. “Io ho fatto l’amministratore per 12 anni, ma ora è tempo che nuovi leader si misurino col rapporto con la mia città”, ha aggiunto.