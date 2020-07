Romano Prodi chiama Berlusconi al governo: incredibile ma vero

Le incredibili parole di Romano Prodi creano un caso politico. L'ex premier infatti ha aperto all'ingresso di Silvio Berlusconi in maggioranza, una sorta di benedizione arrivata a "La Repubblica delle idee", l'iniziativa legata al quotidiano Repubblica. "Non è certo un tabù l'ingresso di Forza Italia in maggioranza", ha affermato il fu leader dell'Ulivo. Parole accolte con soddisfazione da Forza Italia.