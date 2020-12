Salvini distrutto: Lega con un solo punto di vantaggio sul Pd

Secondo sondaggio Demos condotto per Repubblica, Ilvo Diamanti dà conto del partito di Matteo Salvini che sarebbe sceso al 22,5%, mezzo punto in meno rispetto a due mesi fa. Salvini ha soltanto un punto di vantaggio sul Pd, che è fermo al 21,5%. Alle spalle di leghisti e dem si conferma in crescita Fratelli d’Italia, con Giorgia Meloni che ha raggiunto il 16,6%: +0,4 rispetto allo scorso ottobre, oltre 10 punti in più rispetto alle europee. Resiste anche Forza Italia, che è ben lontana dai fasti di un tempo però è ancora rilevante con il 7,4%.