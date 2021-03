Sondaggi amari per il Pd. Premiato il centrodestra

Il Pd perde ancora lo 0,6 per cento e nel giorno delle dimissioni di Zingaretti questo dato Ixè sulle intenzioni di voto degli italiani prova che la crisi dei dem è reale e concreta e le parole del segretario del Partito democratico non sono una voce dal sen fuggita che poi richiamar non vale, ma il risultato di un'erosione del consenso che è ormai una tendenza consolidata e che i ricercatori attribuiscono a temi interni, dalle polemiche quotidiane alla scelta dei ministri e dei sottosegretari, fino all'assenza delle donne nella squadra di governo.

Se a questo, scriveilGiornale.it (https://www.ilgiornale.it/news/politica/pd-sondaggi-amari-premiato-centrodestra-1928648.html) si somma che la Lega, dopo un periodo di difficoltà, ha invertito la tendenza e torna leggermente a crescere, proprio nelle settimane in cui Giancarlo Giorgetti siede al Mise e il segretario Matteo Salvini ha eletto Nicola Zingaretti a suo bersaglio preferito, che la Forza Italia di Silvio Berlusconi procede nella sua lenta ma continua crescita e che il centrodestra nel suo complesso esce rafforzato, nonostante un primo, leggero calo di Fratelli d'Italia dopo mesi di successi di Giorgia Meloni, si può dire che il Pd si è ammalato di governo.