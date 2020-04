Sport e Salute: per l'ufficio stampa si pensa a De Marchis di Repubblica

"Sport e Salute", nuova società sorta sulle ceneri di Coni Servizi ai tempi del governo gialloverde sull'onda della erigenda riforma dello sport (di cui però mancano ancora i decreti attuativi) avrebbe scelto il nome del capo ufficio stampa.

La struttura guidata dal Presidente e AD, avvocato Vito Cozzoli (già capo gabinetto con tre diversi ministri al MISE) dopo una selezione affidata a Spencer & Stuart (società internazionale di recruiting e selezione personale) avrebbe optato, a quanto apprende Affaritaliani, per Goffredo De Marchis, 57enne giornalista attualmente a Repubblica. La selezione era partita a metà marzo e si è conclusa negli ultimi giorni.

Intanto, a proposito delle misure appena varate dal Consiglio dei ministri, parla il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora: "Per la prima volta federazioni, discipline associate, enti di promozione, associazioni e societa' dilettantistiche avranno lo stesso trattamento delle piccole e medie imprese. Col decreto, infatti, sono stati creati presso l'Istituto di Credito Sportivo, nel Fondo di Garanzia e del Fondo contributi interessi per l'impiantistica sportiva, i rispettivi comparti per operazioni di liquidita'". "Strumenti che consentiranno di garantire integralmente cento milioni di finanziamenti a tasso zero per i soggetti sportivi che non possono accedere al Fondo di garanzia per le Pmi. Gli strumenti affidati all'Ics faranno ridurre tempi e oneri per chi ha necessita' di liquidita', per poter ripartire con le attivita' e valorizzare la funzione etica, civile e sociale dello sport".