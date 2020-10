Vaticano, la svolta di Papa Francesco: "Sì alle unioni civili gay"

Papa Bergoglio a favore della unioni civili, e lo fa in un documentario dedicato al Santo Padre mostrato alla Festa del cinema di Roma nel quale afferma che "le persone omosessuali", dice - hanno il diritto di essere in una famiglia. Sono figli di Dio e hanno diritto a una famiglia. Nessuno dovrebbe essere estromesso o reso infelice per questo. Ciò che dobbiamo creare è una legge sulle unioni civili. In questo modo sono coperti legalmente. Mi sono battuto per questo".