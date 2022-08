Panzironi si fa il partito, l'uomo delle diete che fanno vivere 120 anni

Panzironi si fa il partito, il giornalista sospeso dall’ordine

E così pure lui si è fatto il partito che di questi tempi non si nega proprio a nessuno. Si chiama “Per Rivoluzione Sanitaria” e già qui non ci siamo visto che manca un articolo, precisamente “la”, eppure lui che è un giornalista - seppur sospeso dall’Ordine - dovrebbero saperlo bene.

Ma per capire il profondo significato politico di questa mossa - che ha già allarmato le principali cancellerie europee - dobbiamo ricordare chi è Panzironi. Come detto è un giornalista sospeso dall’ordine che tiene trasmissioni a ciclo continuo (sospese per sei mesi) su una tv locale parlando di integratori e diete che farebbero vivere fino a 120 anni.

Ha fatto anche un libro a riguardo ovviamente diffusissimo. Le Iene gli hanno dedicato molte attenzioni. È stato rinviato a giudizio per abuso della professione medica e denunciato per diffamazione dalla Società italiana di diabetologia (Sid) e dall’Associazione dei medici diabetologi (Amd) che sarebbero stati accusati di dare ‘consigli criminali’ ai pazienti diabetici. L’operato di Panzironi ha provocato in passato molte reazioni.

Ad esempio l’Agcom scrive: “Le informazioni pubblicitarie così veicolate sono state ritenute contrastanti con la normativa, in quanto potenzialmente lesive della salute degli utenti e in grado di diminuire il senso di vigilanza e di responsabilità verso i pericoli connessi al corretto uso dei farmaci. Anche le testimonianze appaiono idonee a diffondere un messaggio critico verso la medicina tradizionale, a favore degli integratori “commercializzati” da Panzironi, che prospetta la possibile guarigione anche da patologie gravi”.

Inquietante poi il simbolo e le sue dichiarazioni a riguardo: “Dobbiamo essere promotori di una rivoluzione che decapiti letteralmente l’attuale dirigenza sanitaria, per sostituirla con persone finalmente capaci e coscienziose. Il simbolo è alquanto inquietante: un cerchio tricolore, sormontato dal nome del leader e con, al centro, una ghigliottina, la lama affilata che sembra pronta ad abbattersi sui condannati.

Insomma Panzironi vuole tagliare la testa ai medici laureati e specializzati e sostituirli con persone “capaci e coscienziose” che però magari fanno di professione i meccanici.

Buona fortuna.