Papa, "troppi omofobi nella Chiesa". Parla Romano, candidata transgender Pd

"Sarebbe stato bello vedere il Papa esprimersi in favore della comunità Lgbt"

"Mi stupiscono e mi sorprendono molto queste parole da parte di Papa Francesco". Lo afferma ad Affaritaliani.it Monica Romano, candidata transgender (e attivista per i diritti Lgtb) nelle liste del Pd nella circoscrizione Nord-Ovest alle elezioni europee, commentando le parole di Bergoglio su 'frociaggine' e 'fuori le checche dai seminari'. "Io sono fortemente convinta che il problema non sia la troppa frociaggine, come lui ha detto, ma i troppi omofobi dentro la Chiesa cattolica e anche fuori. Sarebbe importante che questo Papa, che si è sempre dimostrato progressista, lanciasse un messaggio di questo genere: il problema non è la 'frociaggine', il problema sono gli omofobi".



"In un momento in cui l'Italia grazie al governo di Giorgia Meloni non ha firmato un documento europeo contro la discriminazione delle persone Lgbt, che subiscono molte violenze, sarebbe stato bello vedere il Papa esprimersi in favore di questa comunità che di penalizzazioni ne subisce abbastanza. Siamo uno dei pochissimi Paesi occidentali che non ha una legge contro l'omotransfobia e la violenza che colpisce la nostra comunità", conclude Romano.