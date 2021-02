Paragone: “Draghi non è àncora di salvezza, ma riferimento di una certa élite"

“Ancora una volta ci ritroveremo ingannati da questo esercizio ipnotico, perché Mario Draghi non è l’àncora di salvezza di questo Paese, Mario Draghi è il punto di riferimento di una certa élite, che guarda caso oggi ha utilizzato Matteo Renzi per arrivare laddove, evidentemente, volevano che si arrivasse”. Così il senatore Gianluigi Paragone in una diretta su Facebook nella sera del 2 febbraio 2021. “Questo non è un Governo tecnico. Questo è un Governo della loro politica, perché attenzione a non cadere ancora una volta nel tranello di vedere in Mario Draghi il salvatore della Patria, no. Andate a rileggervi il curriculum di Mario Draghi, uomo coltivato, cullato, preparato dall'élite per arrivare a mangiare l'ultimo grande pezzo d'Italia che è sinceramente orgogliosa del proprio patriottismo, del proprio sapere essere eccellenza mondiale, perché non vogliono un'Italia così. Non vogliono che minimamente si possa ritornare a masticare un linguaggio di Italia libera e sovrana”.