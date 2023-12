Patto Stabilità, ostacolo Germania. Gentiloni spara il pronostico sull'accordo

Gentiloni: "Vedo un'intesa sul Patto al 51%"

Paolo Gentiloni ha dichiarato che c'è una possibilità del 51% che si concluda un accordo sulla riforma del Patto di stabilità e crescita dell'Unione Europea entro la mattina di domani. Con la riforma del Patto "abbiamo bisogno di stabilità e anche di garanzie per garantire che ci sia una riduzione del debito, ma allo stesso tempo abbiamo bisogno di spazio per gli investimenti e la crescita: questi due aspetti sono stati tenuti insieme nella proposta della Commissione e dovrebbero rimanere insieme anche nell'accordo". Lo ha detto il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni arrivando alla riunione dell'Eurogruppo a Bruxelles. Con le nuove regole "dovremmo evitare il rischio di complicazioni eccessive", ha segnalato.

"La Germania arriva a Bruxelles con la consapevolezza che un accordo è possibile". Lo ha detto sulla riforma del Patto di stabilità il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner. Francia e Germania hanno potuto già trovare un accordo "sul 90%", ha detto. "Ci sono ancora domande senza risposta: quel 10% dove non siamo ancora d'accordo tra di noi potrebbe essere decisivo, il mio amico Bruno Le Maire ha già spiegato che si tratta della questione della procedura per i disavanzi, originariamente c'era un accordo per non toccarla ed è per questo che dobbiamo vedere insieme come possiamo costruire su questo tema un ponte comune".

"Tutti stanno venendo a questo meeting con una attitudine positiva e costruttiva e l'Italia non è un'eccezione. Tutti vogliono trovare un accordo. Se troviamo un accordo in cui tutti siano rappresentati" questo "darebbe un segno che sia un accordo bilanciato". Lo ha detto un diplomatico Ue in vista delle trattative sulla revisione del Patto di stabilità europeo al via questa sera dopo l'Eurogruppo. Al diplomatico è stato chiesto in particolare se l'Italia abbia minacciato di porre il veto sulla riforma senza modifiche alle ipotesi attuali. Sull'accordo "ci siamo vicini, per questo vogliamo provarci", ha detto il diplomatico.

Relatrice Patto: "Al Pe intesa su calo debito a 14-17 anni"

I relatori della Econ al Parlamento europeo hanno trovato un'intesa sulla riforma del Patto di stabilità, che andrà al voto in Commissione l'11 dicembre: E' quanto ha dichiarato in un'intervista all'ANSA l'Europarlamentare portoghese dell'S&D, Margarida Marques, una delle due relatrici della Econ (l'altra è l'olandese Esther de Lange del Ppe). "Crediamo che al Pe possiamo avere una maggioranza perché abbiamo il supporto di S&D, Ppe e Renew". L'intesa non prevede salvaguardie sul deficit, esclude automatismi sulla procedura per deficit e per il calo del debito dello 0,5-1% è su 14-17 anni, ha spiegato.