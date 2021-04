Pd al comando, Fdi triplica le tessere.Sorpresa: aumentano iscritti ai partiti

L'emergenza Coronavirus in Italia sembra aver creato, un po' a sorpresa, un crescente interesse alla politica. Lo evidenziano i dati delle iscrizioni ai singoli partiti, che rappresentano un ordine di militanza politica nonchè una fonte vitale di sostegno. Quindi malgrado gli impedimenti e le limitazioni causate dalla pandemia, il tesseramento dei partiti è andato avanti nel 2020 e procede anche nel 2021. I dati parlano chiaro ed evidenziano due cose principalmente. Il Pd è il partito con più iscritti e Fratelli d'Italia è lo schieramento che fa registrare la maggior crescita, triplicando addirittura le tessere rispetto al 2019.

Il tesseramento 2020 del Partito democratico è stato prorogato al 30 aprile 2021 a causa della pandemia da Covid. Tranne in Emilia-Romagna e Lombardia, dove invece è partito il tesseramento per il 2021. Al 2019 il Pd vantava più di 412.000 iscritti, con un incremento rispetto al 2018 del 10% in coincidenza con il primo anno di segreteria di Nicola Zingaretti. Al Nazareno confidano che la campagna "Scegli da che parte stare. Oggi per un domani", slogan che campeggia sulla pagina per le iscrizioni on line del partito, possa subire un'accelerazione con l'arrivo di Enrico Letta.

Chi invece è già cresciuto e di molto è il partito di Giorgia Meloni. "Dal 2019 al 2020 - spiega il responsabile Organizzazione Giovanni Donzelli - le nostre iscrizioni sono triplicate. Siamo passati da 44.000 a 130.000 tessere e di queste oltre 50.000 le abbiamo fatte on line. Circola ottimismo nella Lega che confida di chiudere i conteggi delle iscrizioni 2020 'in attivo'. "La campagna di adesioni del 2021 non è ancora iniziata a causa del Covid - riferisce l'europarlamentare e responsabile del tesseramento Alessandro Panza - il 2020 è andato bene, siamo oltre le 100.000 tessere, un dato molto soddisfacente". Circa lo stesso dato per il partito di Silvio Berlusconi, Forza Italia.