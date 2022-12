Pd, anche Cuperlo si candida alla segreteria: sinistra Dem sempre più nel caos

Gianni Cuperlo: "Mi candido alla guida del Pd, spero che non sia una colpa"

Non che sia una sorpresa, tant'è che affaritaliani.it lo aveva scritto una settimana fa, ma al congresso del Pd ci sarà anche Gianni Cuperlo. Un deja-vu, a dieci anni dal congresso Dem che vide la vittoria di Matteo Renzi e Cuperlo secondo, davanti a Pippo Civati, ma non certo un passo scontato. Le previsioni degli insider davano infatti la sinistra compatta su Elly Schlein, ma le regole del gioco prevedono due fasi: la prima con il voto riservato agli iscritti (e più candidati in campo) e poi le primarie aperte ai simpatizzanti, con lo “spareggio” tra i due più votati nei circoli.

Da qui, probabilmente, la tentazione di “contarsi” al primo turno, per compattare una corrente che non sempre viene citata nelle ricostruzioni giornalistiche – quella di Cuperlo si chiama “Radicalità per ricostruire” – allo scopo di fare i conti nella seconda fase, convergendo su Schlein o (nulla si può escludere) su Bonaccini.

Cuperlo dà una sostanziale conferma delle sue intenzioni in un’intervista al settimanale Tpi: "Lo ammetto, potrei candidarmi alla segreteria del Pd. Spero non sia una colpa. Non ho ancora sciolto la prognosi, è cosa talmente seria da rifletterci, e non da solo. Non è una strategia per accendere i riflettori su di me, chi mi conosce sa che non è quello il mio peggior difetto. Casomai il contrario".

Quanto agli attuali candidati alla segreteria, Stefano Bonaccini, Elly Schlein e Paola De Micheli, "stimo tutti e tre", dice Cuperlo, "ma la sinistra in questi anni è stata opposizione nel partito, e ha delle cose importanti da dire, perché ha avuto ragione su tante scelte cruciali".