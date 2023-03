Pd, dalla Puglia segnale a Schlein. "Investire nell'alleanza con il M5S"

De Simone è tornata nel Pd a dicembre per sostenere la candidatura alla segreteria nazionale di Elly Schlein. La sua ultima tessera risaliva al 2017



Titti De Simone è la nuova presidente del Partito Democratico in Puglia. E subito lancia un segnale politico rilevante a livello nazionale: "Investire nell'alleanza con i 5 Stelle. Si scriva la nuova Primavera".

Consigliera politica del governatore Michele Emiliano e componente della direzione nazionale, è stata eletta all’unanimità. "Questa è una nuova fase di cambiamento con scelte che hanno una dimensione unitaria"

De Simone è tornata nel Pd a dicembre per sostenere la candidatura alla segreteria nazionale di Elly Schlein. La sua ultima tessera risaliva al 2017, con l'allontanamento da un partito in cui non si riconosceva più, lontano dai valori della sinistra. De Simone, consigliera politica di Michele Emiliano, e componente della direzione nazionale, è stata eletta all'unanimità presidente del Pd di Bari.

CHI E' TITTI DE SIMONE

Caterina De Simone detta Titti è nata a Palermo il 15 febbraio 1970.