Pd: "E' vero, la sinistra ha usato le inchieste contro Berlusconi"

"Che in passato, forse, una parte della sinistra abbia approfittato anche di inchieste giudiziarie per le proprie battaglie politiche può essere vero, ma a turno tutti i partiti più o meno hanno sfruttato problemi giudiziari degli avversari politici per la loro battaglia". Con queste parole Alfredo Bazoli, capogruppo del Partito Democratico in Commissione Giustizia alla Camera, commenta con Affaritaliani.it la frase di Silvio Berlusconi sulla giustizia: 'La riforma? La sinistra se ne accorge solo ora, ma quando toccava a me...'.

"Sulla riforma della giustizia la posizione del Partito Democratico è molto limpida e chiara. Ciò che serve è una riforma equilibrata che non vada a colpire l'autonomia e l'indipendenza della Magistratura ma che certamente vada incontro agli interessi dei cittadini con processi più rapidi per un sistema più efficiente. Il giudizio sul passato e sull'atteggiamento tenuto negli anni scorsi può anche essere critico, ma la riforma della giustizia non può e non deve essere l'occasione per rimettere in discussione o rivedere processi che hanno subito leader politici. Ogni processo e ogni vicenda giudiziaria fanno storia a sé. Parlare oggi di riforma non vuol dire rifare i processi del passato ai leader politici", conclude Bazoli.