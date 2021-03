Pd, "Enrico Letta nome autorevole. Serve la discussione congressuale"

"Si tratta certamente di un nome autorevole". Con queste parole il capogruppo del Partito Democratico alla Camera, Graziano Delrio, commenta con Affaritaliani.it l'ipotesi che il nuovo segretario del Pd sia l'ex premier Enrico Letta. "L'importante è che, chiunque sarà il segretario e lo vedremo nei prossimi giorni, garantisca l'unità del partito e la capacità di aprire la discussione congressuale che abbiamo sempre chiesto".



Però gli ex renziani di Base Riformista, la minoranza, potrebbero non gradire il nome di Enrico Letta... "Non rispondo sulle correnti, non facendone parte", ribatte Delrio. "Quello che serve oggi al Partito Democratico, come è stato con Prodi, Bersani Renzi e Zingaretti, è un coinvolgimento della società civile aprendo a un vero dibattito".



Il Pd dovrebbe aprire anche alle cosiddette Sardine? "Per società civile intendo tutti i ceti produttivi e i movimenti. Dobbiamo approfittare del governo Draghi, che ha la nostra agenda politica e con la quale siamo assolutamente rassicurati, per avviare una nuova fase di collaborazione con la società civile", conclude il presidente dei deputati del Pd.