Europee, Lello Topo mette imbarazza il Pd: "Porto voti, non potete escludermi"

Pd, il caso Lollo Topo al Sud. Elly Schlein e i nodi per le liste alle Europee

Elly Schlein è alle prese con le liste in vista delle elezioni Europee. Ma tra i dem, oltre ai casi Ilaria Salis e Marco Tarquinio, è esplosa la grana Lello Topo, meglio noto come Mr. Preferenze, la segretaria ora è in imbarazzo per la scelta da fare al Sud. Schlein, per via della fame di voti che affligge il Pd, - riporta Il Fatto Quotidiano - deve fare in modo di non scontentare Topo, già sindaco di Villaricca in provincia di Napoli, per dieci anni, già consigliere regionale della Campania per due mandati, già deputato per una legislatura. Attualmente, e il fatto ha dell'incredibile, Lello – benché gonfio di voti – è disoccupato. "Con le preferenze vado forte, ho sempre vinto e raccolto il meglio. Mi sono immolato alle scorse elezioni - dice Topo a Il Fatto - facendomi maciullare dall'immondo Porcellum per spirito di servizio. Ho aiutato Roberto Speranza, che era davanti a me, a vincere la scommessa, sono stato soldato tra i soldati".

Ora Topo attende di essere riservito, ma c'è un problema. Il Pd veleggia intorno al 20 per cento nella media nazionale, al Sud scende al 17 e con questa percentuale sono solo quattro le candidature vincenti. Al Sud si candida la segretaria Schlein, e deve essere la più votata, poi c’è Antonio Decaro, il sindaco di Bari, e deve essere secondo. Poi Lucia Annunziata, giornalista di grande popolarità. Il quarto dovrebbe essere proprio Topo, ma se viene scelto lui non c’è Marco Tarquinio, l'ex direttore di Avvenire, già annunciato tra i candidati ma molto discusso per le sue posizioni sulla guerra. Un problema per Schlein, l'esclusione di Mr. Preferenze Topo potrebbe costare cara al Pd.