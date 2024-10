Pd-Iv, pronti a tutto per stare nel campo largo: abbraccio Schlein-Boschi e "patrimoniale non è un tabù"

Iv, Boschi: "Per il campo largo noi ci siamo. Conte sta con Trump e Renzi con Harris. Chi è il progressista?"

Elly Schlein continua nella sua battaglia politica, l'obiettivo della segretaria del Pd è di formare il famoso "campo largo", nonostante tutti i problemi interni, soprattutto tra Italia viva e il M5s. "Campo largo - dice la segretaria dem a In altre parole su La7 - è una espressione che non ho utilizzato neanche io, mi interessa una coalizione progressista. Noi abbiamo lavorato con il M5S e con Avs ma da soli non bastiamo. In tv poi dopo aver attaccato il ministro Giorgetti e la stessa premier "che dopo aver strizzato gli occhi agli evasori mettono nero su bianco che aumenteranno le accise sul diesel" apre a una patrimoniale: "Non è un tabù, ma va fatta bene, per i miliardari". Italia viva prosegue nel suo tentativo di far parte di questo campo largo. Maria Elena Boschi insiste per questa alleanza.

"Elly Schlein ha detto: se vogliamo vincere dobbiamo far cadere i veti. E noi - spiega l'ex ministra a Il Corriere della Sera - abbiamo dato disponibilità a fare un percorso programmatico. Di questo dovremmo parlare. Dei costi dell’energia, delle accise, dei prezzi per le famiglie, delle difficoltà nel mondo scolastico e sanitario. Invece il rancore di Conte, che ancora non digerisce la sostituzione con Draghi, sta fermando il cantiere del centrosinistra. Ho un buon rapporto personale con Elly, ma il problema non siamo noi. Iv ha aperto il dialogo perché lo ha chiesto Schlein. Se adesso Elly fa un passo indietro, la credibilità la perde lei, non noi. Il tempo dirà se le scelte nel centrosinistra le guida lei oppure Conte. Noi in ogni caso saremo in campo con una lista riformista alle prossime politiche. Conte tifa Donald Trump, Renzi tifa Kamala Harris: chi è più progressista? A un certo punto Conte dovrà smettere di rompere e iniziare a costruire. Noi ci siamo. Vediamo se Conte ci crede o aspetta Trump per tornare a destra".