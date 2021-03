Pd, Letta spara su Salvini per far divorziare la Lega e Fratelli d'Italia

La sottile arte della politica. Sottile, ma (spesso, non sempre) anche efficace. In molti si sono chiesti che cosa ci sia esattamente dietro il cannoneggiamento quotidiano da parte di Enrico Letta e del 'nuovo' Partito Democratico contro la Lega, compresi il muro sulla cancellazione delle cartelle esattoriali (che ha fortemente ridimensionato l'intervento nel Decreto Sostegni) e il clamoroso e inatteso rilancio della proposta sullo Ius Soli.



Sicuramente l'ex premier 'Enrico stai sereno' ha voluto ricompattare il Pd e il Centrosinistra con temi identitari (ma non i 5 Stelle, il dialogo con Giuseppe Conte verrà successivamente ed è tutto da costruire), dietro le quinte, però, al Nazareno spiegano l'attivismo sorprendente di Letta come il risultato di una strategia quasi diabolica studiata a tavolino: mettere in difficoltà la Lega e Matteo Salvini (vedi anche l'incontro di oggi con Mario Draghi) spingendo così Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia verso un'opposizione sempre più dura e intransigente. Che, inevitabilmente, allontana i due partiti principali della coalizione di Centrodestra (come ha ben spiegato su Affaritaliani.it Guido Crosetto).