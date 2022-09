Pd, Letta: "Vogliono cacciare Mattarella. Solo noi lottiamo contro la destra"

Pd, Letta: "Il M5s? Va da solo perchè deve ricostruisi una verginità"

Le elezioni politiche si avvicinano sempre di più e i sondaggi nei confronti della coalizione di centrosinistra restano impietosi, non sembra esserci partita con il gruppo formato da Meloni, Salvini e Berlusconi. Il distacco oscilla tra i 13 e i 17 punti. Per questo Enrico Letta, leader del Pd, ritiene che l'unico voto utile sia quello a favore dei dem. "L’effetto combinato di questa legge elettorale - spiega Letta alla Stampa - e della riduzione del numero dei parlamentari fa sì che se la destra prendesse il 40 per cento, e il fronte opposto si dividesse in parti uguali, a Meloni, Salvini e Berlusconi andrebbero il 70% dei seggi. Per questo ho fatto un appello al voto utile: siamo gli unici che possono vincere nei collegi uninominali. È incontestabile. L’allarme di una torsione maggioritaria è reale, sotto gli occhi di tutti. Chi non vuole la destra, ma vota 5 stelle e terzo o quarto polo, in realtà semplicemente fa stravincere la destra".

"La causa del terzo polo e di Conte - prosegue Letta alla Stampa - è quella di sconfiggere il Pd e di prenderne il posto. Hanno abbandonato da tempo l’idea di contrastare la destra. Tutta questa fretta, questo ardore, nascondono il vero obiettivo della destra: mandare a casa Sergio Mattarella. Berlusconi se l’è lasciato sfuggire, l’intenzione è chiarissima, ma noi ci opporremo in ogni modo". Sulla rottura con Conte, il segretario dei dem spiega: "I 5 stelle volevano andare da soli e la dimostrazione è la Sicilia, dove hanno rotto un’alleanza che ci avrebbe portati a vittoria certa, senza una ragione. Avevano bisogno di ricostruirsi una verginità dopo aver governato con chiunque. Lo hanno fatto a spese del Paese". Sul presidenzialismo: "Io sono contro, lo trovo una scorciatoia insidiosa, il modo populista di dire ai cittadini: guardate, le cose non vanno bene, datemi tutti i poteri in mano e risolvo io. La verità è che sanno benissimo che non sarebbero in grado di governare un momento così difficile e si stanno costruendo l’alibi perfetto per non farlo".