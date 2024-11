Pd, Schlein molla definitivamente De Luca: "Faccia tutte le leggine che vuole, noi non sosteniamo il suo terzo mandato"

Pd, Schlein attacca De Luca e Conte. La segretaria parla chiaro

Elly Schlein va allo scontro finale con Vincenzo De Luca e dice chiaramente: "Il Pd non sosterrà il suo terzo mandato in Campania". La segretaria dem è molto netta: "Possono votare tutte le leggi regionali che vogliono ma per noi conta solo quella nazionale. "Le regole valgono per tutti. Se qualcuno - dice Schlein a Che tempo che fa da Fazio - non è abituato perché prima funzionava diversamente, è bene che si abitui. Io sono stata eletta per fare questo. Si dovrà discutere con il partito della Campania — dice a proposito di chi possa essere il candidato alternativo —. Come Bonaccini e Decaro hanno aiutato a costruire il dopo, bisognerà fare la stessa cosa in Campania". Poi Schlein manda anche un messaggio a Conte e al M5s: "Sui temi come sanità, salari, diritti, le opposizioni già uniscono le forze, restiamo testardamente unitari. Sappiamo di non poter bastare a noi stessi, serve un progetto per un’Italia progressista".

Schlein poi, incalzata da Fazio su cosa farà Conte, a un certo punto quasi si irrita: "Se non con il Pd con chi ti allei? Perché c’è la destra dall’altra parte. E se pensi di arrivare da solo al 50%, credo saranno gli elettori a non seguire te". Sulla questione Campania, subito dopo l'intervista di Schlein il centrodestra evidenzia la spaccatura. "Dobbiamo ritenere che esista un Pd a Roma e un Pd diverso a Napoli?", è il commento sarcastico di Tommaso Foti, capogruppo di FdI alla Camera. E Fulvio Martusciello, eurodeputato e coordinatore campano di Forza Italia, ma soprattutto - prosegue Il Corriere - uno dei papabili candidati del centrodestra, pregusta una doppia candidatura nell’area avversaria: "Vincenzo De Luca si candiderà per il terzo polo e quella fine farà. Gli toccherà candidarsi anche come consigliere per ottenere l’elezione. Quando quelli che lo sostengono capiranno che rischiano di non essere rieletti, sarà il fuggi fuggi".