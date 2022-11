Pd, venti di scissione. Ipotesi Schlein-Orlando. Maran: "Io scelta riformista"

Sinistra Pd senza un leader, spiunta l'idea del duo Schlein-Orlando

Tornano a soffiare i venti di scissione nel Pd. Lo scrive oggi la Stampa, secondo cui il fatto che "la sinistra del Pd sia divisa e travagliata non è un mistero. E per sinistra si intende un largo ventaglio di personalità, da Andrea Orlando a Goffredo Bettini, da Peppe Provenzano a Gianni Cuperlo, da Matteo Orfini a Nicola Zingaretti, per finire con il giovane europarlamentare Brando Benifei, tanto per dirne solo alcuni: che procedono separati (anche per dissapori personali), senza una rotta, alla vigilia di un percorso congressuale quanto mai incerto".

Secondo la Stampa "qualcuno ipotizza una soluzione suggestiva e fantasiosa: un ticket alle primarie tra Elly Schlein e Andrea Orlando. Cantore di un partito che difenda i deboli e i precari, gli ultimi insomma. Un profilo complementare a Schlein, percepita come la più fresca, con il vantaggio di saper «parlare» più all’esterno, al mondo ambientalista e ai giovani «ma con poca pratica sulle questioni sociali, le crisi industriali e le fabbriche», secondo l’analisi di un senatore dem, condivisa dai più".

Intanto tiene banco il caso Maran, che ha rilasciato un'intervista sempre a La Stampa: "Mi candido perché voglio darevoceai lombardi che meritano decisamente molto di piùrispetto al governo spento e inadeguato di Fontana. Voglio rappresentare una alternativa credibilee riformista", spiega. Sulla frenata del Pd dice: "Non credo sia un problema solo lombardo. In generale credo che vi sia una fasi di chiusura partecipazione che è uno dei motivi del distacco di tante persone dalla politica. Le primarie spesso vengono vissute come una minaccia. Io invece credo siano la forma di coinvolgimento dei cittadini. Questo ci differenzia dalla destra e per questo vanno valorizzate", dice Maran a La Stampa.