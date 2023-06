Piazza San Carlo, un anno e sei mesi alla grillina Appendino. "Farò ricorso"

Appendino condannata, il caso della finale di Champions con due morti nel 2017

La Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna a 1 anno e 6 mesi per l'ex sindaca di Torino Chiara Appendino, in relazione ai fatti avvenuti in piazza San Carlo il 3 giugno 2017, quando, durante la proiezione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, si scateno' il panico, con un bilancio finale di due vittime e oltre 1.500 feriti.



Piazza San Carlo, Appendino: faro' ricorso in Cassazione = "Naturalmente rispetto questa sentenza ma, una volta rese note le motivazioni, presentero' ricorso in Cassazione, sicura di poter far valere le mie tesi difensive nel prossimo grado di giudizio. Come sapete, mi sono sempre difesa dalle accuse all'interno dei processi, senza timore e a testa alta e continuero' a farlo". Lo afferma sulla sua pagina Facebook l'ex sindaca di Torino, Chiara Appendino, dopo che la Corte di assise d'appello del capoluogo piemontese ha confermato nei suoi confronti la pena a 1 anno e 6 mesi per i fatti avvenuti in piazza San Carlo il 3 giugno 2017, quando durante la proiezione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid si scateno' il panico, con un bilancio finale di due morti e oltre 1.500 feriti. "Voglio cogliere l'occasione per ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine - ha aggiunto la sindaca - soprattutto durante quei giorni estremamente difficili dal punto di vista professionale e umano. Il mio pensiero in qualita' di donna e rappresentante delle istituzioni, al di la' di ogni questione giudiziaria, e' sempre stato rivolto alle vittime e ai loro affetti".