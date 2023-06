M5S, Conte sceglie l’Appendino come vice? Fatta fuori Virginia Raggi

M5S, Giuseppe Conte sceglie Chiara Appendino come vice? Fatta fuori Virginia Raggi

La notizia è di quelle gustose è ha anche una forte autorevolezza perché esce fuori proprio dall’organo di stampa del Movimento Cinque Stelle, cioè Il Fatto Quotidiano. La notizia che il giornale di Marco Travaglio e Peter Gomez ha lanciato è che Chiara Appendino sarebbe in procinto di diventare la vicepresidente del Movimento Cinque Stelle.

M5S, Chiara Appendino carta per recuperare consenso

L’ex sindaca di Torino è infatti l’ultima carta che il M5S si può giocare per tentare di recuperare un consenso che è in caduta libera, soprattutto dopo le ultime tornate elettorali amministrative. In realtà l’idea di promuovere l’Appendino era balenata da tempo a Conte ma solo ora ha deciso di renderla operativa in vista del prossimo grande impegno elettorale e cioè le Europee del 2024 che potrebbero segnare un tracollo definitivo del Movimento che a questo tipo di competizioni è andato sempre male, figuriamoci ora. L’unico dubbio riguarda la tempistica e questo è in relazione appunto con l’impegno europeo a cui manca ancora abbastanza ma non troppo per i tempi della politica. Bisogna scrivere un programma, mobilitare il territorio e soprattutto cercare i candidati.

C’è anche da dire che da tempo girano voci di una possibile costituzione di un movimento politico della Appendino proprio per le Europee. Infatti, se qualcuno si presentasse in alternativa al Movimento, significherebbe la definitiva scomparsa di quello che solo sei anni fa era il partito più votato d’Italia.