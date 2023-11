Pensione 2024, stop al lavoro con 41 anni di contributi. Ecco come e chi

Come si andrà in pensione nel 2024? Quali i requisiti? Ital Uil, patronato della Uil, ha stilato per Adnkronos/Labitalia, sulla base dei testi in bozza ai quali ad oggi si può far riferimento, i requisiti per il pensionamento nel prossimo anno.

- Pensione di vecchiaia: I soggetti con almeno un contributo versato al 31 dicembre 1995 potranno andare in pensione con 67 anni di età e 20 di contributi sia per sia uomini che donne.

- Coloro che hanno contribuzione solo dopo il 31 dicembre 1995, che chiameremo 'Contributivi puri', ora potranno accedere alla pensione di vecchiaia al raggiungimento dei requisiti (67 anni di età e 20 di contributi) senza più dover raggiungere l’importo minimo previsto di 1,5 importo minimo ma solamente pari all’assegno sociale. Sempre per i contributivi puri si potrà andare in pensione di vecchiaia al raggiungimento dei 64 anni di età e 20 di contributi a patto che l’importo di pensione sia pari a 3,0 volte, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli.

- Pensione anticipata: 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne: tutto invariato rispetto al 2023.

- Anticipo pensione per lavoratori precoci: potranno andare in pensione anticipata con 41 anni di contributi i soggetti con almeno un anno di contribuzione (anche non continuativo) maturata prima del compimento dei 19 anni, che rientrano in particolari categorie (in estrema sintesi: caregiver, disoccupati, con ridotta capacità lavorativa di almeno il 74%, lavoratori con mansioni “gravose”).