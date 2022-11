Pensioni, 1000 euro netti in più al mese. Ecco per chi e da quando



Pensioni, come funzionerà da gennaio con la manovra Meloni? Se raggiungi i requisiti per Quota 103 e decidi di non andare in pensione, lo Stato ti fa un regalo. Ti metto in busta paga i contributi previdenziali che il datore di lavoro versa a Inps: tutti, non solo quelli a carico del lavoratore (9,19%), ma anche quelli sull’impresa (23,8%).



Ecco che il super bonus per non andare in pensione non è solo del 10%, come pure annunciato dal governo. Ma molto di più: il 33%. Se non vai in pensione quindi, il tuo stipendio si alza di un terzo, lordo ovviamente. Cifre di tutto rispetto: da 200 euro netti al mese per i redditi bassi a quasi 1000 euro netti per un reddito da 50 mila euro.