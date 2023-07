"Pensioni minime, nuovi aumenti. Quota 41 entro la legislatura, ora..."

Pensioni, Durigon: "Un altro degli aspetti che sarà al centro del nuovo sistema pensionistico sarà sicuramente un’azione per il genere femminile. Ci sono diverse possibilità che resti Opzione donna, anche se..."

"A fine giugno si sono svolti una serie di tavoli con le parti sociali proprio sulla riforma delle pensioni. Stiamo parlando di un lavoro esteso che riguarderà un riordino generale della materia. L’obiettivo di legislatura sarà sicuramente Quota 41 per tutti, sulla quale posso assicurare che sarà raggiunta entro la fine del mandato parlamentare. Per adesso resta in vigore la Quota 103, che è sostanzialmente una Quota 41 con 62 anni di età. Per il resto stiamo lavorando per capire le risorse e sondando diverse possibilità per la prossima legge di Bilancio". Così il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon risponde alla domanda di Affaritaliani.it se sulle pensioni si stia andando verso Quota 41 per tutti dal 2024.

Quali soluzioni state studiando e quanto costerà il provvedimento? "I costi dei vari provvedimenti sono in via di definizione. È chiaro che il carico sulla finanza pubblica va sempre letto anche come un forte incentivo al ringiovanimento del mercato del lavoro: gli ingressi devono essere superiori alle uscite".