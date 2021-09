Pensioni Quota 100 discriminante. Correzioni del governo nella riforma 2022

Pensioni Quota 100 discriminante. Le correzioni del governo nella riforma

Su Quota 100 pensioni "c'e' un tavolo aperto, e' stata avviata una discussione che proseguirà nei prossimi giorni con il ministro Franco", ha spiegato Andrea Orlando. In settimana è finito il lavoro della Commissione sui lavori gravosi. Il ministro del Lavoro sostiene il bisogno di tener conto delle differenze dei lavori nel ripensare il sistema previdenziale. "Quota 100 ha fatto parti uguali per situazioni diverse, ha consentito di andare in pensione a persone con livello di gravosita' dei loro lavori molto diversa, prevalentemente uomini. Con Quota 100 sono andati in pensione per l'80% uomini e 20% donne. Rispetto a quell'esperienza dobbiamo correggere tenendo presente le diverse attivita' svolte nella vita e far si' che il percorso non crei elementi di discriminazione di genere". Orlando circa questa forma di pensionamento anticipato introdotta dal governo Lega-M5S non ha dubbi: "Quota 100 ha premiato molto chi aveva continuita' contributiva, quindi chi lavorava in settori con un certo grado di tutele, altri come in edilizia sono stati abbastanza penalizzati. Partendo da queste valutazioni dobbiamo superare quello strumento, tenendo conto delle differenze di partenza di chi vuole andare in pensione".

