Pensioni quota 100 no: spunta quota 97. Penalizzazioni e premi per la riforma

Pensioni quota 100 addio: quota 97 (con penalizzazioni). E premi per chi.. Riforma news

Quota 100 pensioni forse scomparirà il 31 dicembre 2021, ma a 62 anni (63, 64..) si potrebbe comunque uscire anticipatamente dal lavoro. O attendere e avere un 'premio' andando dopo. Una delle ipotesi di lavoro che circola in queste ore potrebbe essere di permettere di diventare pensionati con (almeno) 35 anni di contributi e un'età anagrafica di 62 anni: in pratica quota 97. La penalizzazione in quest'ottica sarebbe dell'8%. Ma attenzione alla premialità che toccherebbe l'1,5% per chi decide di uscire dal lavoro a 67 anni (a partire da 35 di contributi). Si può arrivare al 6% per chi rimane attivo fino a 70 anni. L'idea prenderà piede? Vedremo...

