Perfino Vauro mette pressione a Elly. Schlein sempre più nel mirino. Vignetta

Anche Vauro prende in giro la segretaria del Pd



"Mettetevi comodi" invitava Elly Schlein a ridosso della batosta delle amministrative. E Giorgia Meloni, almeno quella disegnata da Vauro, l'ha presa in parola. Nella vignetta apparsa sulla prima pagina del Fatto Quotidiano nell'edizione di sabato 3 giugno, si vede il premier sdraiato su un trono. La segretaria del Pd, non raffigurata, avverte e lei replica: "E chi se move?". Insomma, una battuta chiarissima: il tempo è a favore della leader di Fratelli d'Italia che governa indisturbata.

Il giorno dopo la sconfitta alle urne, la Schlein è stata costretta ad ammettere il flop clamoroso. Allo stesso tempo, però, ha dovuto tenere a bada quei dem, e non solo, convinti che la neo leader stia deludendo le aspettative. "Il cambiamento non è un pranzo di gala - ha detto -. Mettetevi comodi, abbiamo un lavoro lungo da fare". Poi la promessa: "Noi non ci fermiamo. Abbiamo da ricostruire una prospettiva dando speranza al Paese. Facciamolo tenendo botta".

E prendendo la palla al balzo, la leader dem ha sviato il discorso buttandosi sulle critiche al governo: "Vengano in parlamento a riferire cosa vogliono fare sul Pnrr. Il governo sta rallentando l'attuazione, mettendo in difficoltà i comuni e rischiando di farci perdere un'occasione storica. Non possiamo accettare che i fondi vengano sottratti a finalità previste andando in un'altra direzione".