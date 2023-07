"Pil in frenata e riforme al palo". Bonomi all'attacco del governo

Salario minimo, Bonomi: “Alla salute dei lavoratori sembra ci pensino solo gli imprenditori”

Il presidente di Confindustria si schiera a viso aperto sulla questione controversa del salario minimo: “Sul caldo e i lavoratori abbiamo subito dato disponibilità a cercare tutte le soluzioni per intervenire su un tema importante. Va affrontato con grande serietà, sul tavolo ci sono molte soluzioni come la Cig e lo smart working. Noi siamo disponibili al confronto perché riteniamo che la salute dei lavoratori sia un bene da tutelare”, così Carlo Bonomi, all’incontro promosso da Confindustria Sicilia a Ustica.

“In tema di sicurezza abbiamo proposto fare comitati paritari per intervenire ex ante sugli incidenti. Da tre anni aspetto che legislatore e sindacati rispondano. Perché non si fa? Qual è il problema? Sembra che alla salute ci pensino solo gli imprenditori", ha sentenziato il leader di Confindustria.

Poi la chiara esortazione a legiferare sull’istituzione anche in Italia della norma che prevede un tetto minimo di retribuzione (già in vigore nella maggioranza degli Stati europei ndr) "Si parla di un salario minimo di 9 euro, non si sa da dove sia nato questo dato. Tutti i contratti siglati da Confindustria sono sopra ai 9 euro. Questo dimostra che la contrattazione collettiva è un valore aggiunto, si ottiene di più rispetto alla decretazione".

E ancora: "Ci sono settori dove si paga poco? Si, ma quali sono? Avete paura a dirlo. Noi lo sappiamo: commercio, servizi, cooperative e finte cooperative. Perché non si fa? Si ha paura di dire chi paga poco perché quella è una base elettorale. Volete fare il salario minimo? Ma dite la verità" ha proseguito Bonomi da Ustica, aggiungendo: "Di riforme ne sentiamo parlare da 30-40 anni. Oggi c'è il Pnrr, le risorse ci sono. Le riforme quindi vanno fatte, ma non ne sento parlare".

Salario minimo, Confindustria: “I soldi per ridurre il cuneo fiscale si trovano”